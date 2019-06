Francis Obikwelu e Cristiano Ronaldo. Una coppia d'oro, icone dello sport che non hanno mai mollato. Ma chi è il centometrista portoghese con cui si è allenato il fenomeno della Juventus? Dopo aver disputato la prima parte di carriera con la Nigeria - già iridato al Mondiale e nelle competizioni africane - si trasferisce in Portogallo, Paese di cui diventa cittadino nel 2001. Agli Europei di Monaco di Baviera ottiene l'argento nei 100 metri a Dwain Chambers, ma dopo la squalifica del britannico gli viene assegnato l'oro. Un grosso, grosso campione. Che ad Atene, alle Olimpiadi del 2004, è finito secondo nei 100 metri dopo Justin Gatlin. Tenendo però il record di 9''86, record Europeo. Il migliore, per CR7.