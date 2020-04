"My beautiful training partner!". Di corsa, sempre. Direttamente dalla sua Funchal, Cristiano filma i suoi compagni di allenamento: inizia Geoergina con la corsa in salita, mentre sorride e fatica. Poi tocca a Ronaldo: quattro passi ed è già in cima, salvo poi recuperare fiato. "Vai, vai, vai, brava! Piano, recupera", le parole di CR7 alla sua dolce metà. La quale gli lancia subito una sfida, sui tempi e sulla resistenza. Del resto, in questi giorni Cris non sembra aver fatto altro: prima mostrando tutti i muscoli, quindi con la sfida di addominali in compartecipazione con la Nike. Adesso, privatamente con la sua Georgina.