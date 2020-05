"Tale padre, tale figlio". Cristiano più Cristiano. Ronaldo si allena insieme al figlio nella sua villa di Torino in attesa di lunedì 18, giorno in cui finirà il suo periodo d'isolamento e sarà la prima data utile per poter allenarsi in piccoli gruppi. CR7 aveva calcolato tutto: è stato il primo juventino a tornare in Italia tra quelli che erano all'estero, lasciando la sua Madeira e rientrare con un jet privato insieme a moglie e figli. E in attesa di poter tornare al centro sportivo si "riscalda" con Cristiano jr.