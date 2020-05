Cristiano Ronaldo si sta allenando nella sua villa di Torino: corsa, esercizi per il fisico e qualche scambio con il pallone insieme al figlio Cristiano jr . Tutto sotto l'occhio attento di, la compagna del portoghese rientrata anche lei in Italia insieme a CR7. L'attaccante della Juventus è stato il primo a tornare in Italia dalla sua Madeira, dove ha trascorso il periodo di lockdown. I 14 giorni d'isolamento termineranno lunedì 14, quando potrà tornare alla Continassa a lavorare con i compagni. Intanto palleggia con il figlio, tra un selfie e l'altro di Georgina.