Click: beccato. Eccolo qui, Cristiano Ronaldo. Che s'allena e suda al Madeira Stadium, ossia il Nacional Stadium CD. Il fenomeno portoghese è arrivato all'impianto sportivo questo pomeriggio e, insieme a suo figlio e con tanto di portiere tra i pali (oltre a preparatore, custodi, in totale una decina di persone), ha svolto una "normale" sessione di allenamento. 'Non ci sono day off per il migliore di sempre", scrive b3naldo7, una pagina Twitter che segue da sempre le gesta di Cristiano. Distanziamenti a parte, CR7 continua a fare il suo dovere. Grazie all'aiuto del Club Deportivo Nacional.