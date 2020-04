Ha suscitato non poche polemiche il fatto che Cristiano Ronaldo si sia allenato nello stadio di Madeira, tenuto aperto appositamente per lui. Dopo le critiche, piovute non solo dai tifosi, ecco che è arrivata la puntualizzazione dell'assessore della sanità di Madeira, Pedro Ramos, che due giorni fa in conferenza stampa ha annunciato la regolarità dell'operazione: "​Ronaldo non possiede alcun permesso speciale per allenarsi, considerando che la sua pratica non è vietata. I cittadini possono lasciare le proprie abitazioni, a patto di rispettare le regole e mantenere la distanza di sicurezza, anche durante un esercizio fisico. E nel caso di Cristiano, tutto è stato regolare".