Si avvicina di un solo passo il record dei 700 gol in carriera per Cristiano Ronaldo. Nulla è perduto, insomma, con una stagione davanti ancora. Certo però, che il rammarico di averne segnato solo uno nella sfida vinta 3 a 0 dal suo Portogallo contro il Lussemburgo, un pochino si farà sentire. La mentalità del fenomeno lusitano non si discute, non per caso è stato impiegato per tutti i 90' minuti in un match che sì il Portogallo doveva vincere, ma che era anche stato messo in cassaforte al 65'. La ciliegina sulla torta di Guedes arrotonda il risultato, anche se tutti si sarebbero aspettati di sentire il secondo sonoro "siuuu" dalle parti dell'Alvarade di Lisbona.



Granitico invece, il bilancio di Merih Demiral con la sua Turchia. La vittoria arriva solo nel finale, con il gol di Tosun che scaccia parte delle polemiche che hanno accompagnato il difensore turco nelle ultime ore. Politica a parte, Demiral si becca un giallo al 7' minuto, mette in chiaro la situazione e torna ad amministrare le retrovie di una squadra che subisce pochi pericoli avversari. È risicato anche il successo della Francia di Matuidi contro l'Islanda; la trasferta si rivela ostica, se non altro per il punteggio, che si sblocca unicamente con il tiro dagli undici metri di Giroud al 66'. Novanta in campo anche per Matuidi, con il minutaggio dei bianconeri che fa cifra tonda per questa sera.