E' un Cristiano Ronaldo in vena di scherzi e sorprese quello che è arrivato in Cina assime alla sua Juventus.Oggi, nel corso dell'allenamento pomeridiano, ha spaventato un poliziotto che era intento a bloccare un invasore di campo ( GUARDA QUI ) ma la giornata speciale di CR7 non è finita qui. Dopo la sgambata, Ronaldo ha anche sorpreso i tifosi che stavano fotografando il bus della Juventus facendo capolino da una delle finestre in coda al pullman. Inutie dire che i tifosi sono letteralmente impazziti nel vedere l'asso portoghese che si è mostrato a loro per qualche secondo.