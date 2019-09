Juve-Napoli, un anno fa. A sette giorni dal big match contro l'Inter, c'è un'altra super sfida da ricordare, quella di 365 giorni fa. E' il 29 settembre 2018, quando i bianconeri battono 3-1 gli azzurri all'Allianz Stadium nella prima vera sfida ad alta intensità di Cristiano Ronaldo in Italia. In rete ci vanno Mandzukic, due volte, e Bonucci, ma il portoghese è tra gli uomini partita con tre assist.



IL TABELLINO



JUVENTUS-NAPOLI 3-1 (primo tempo 1-1)

MARCATORI Mertens (N) al 10’, Mandzukic (J) al 26’ p.t.; Mandzukic (J) al 4’, Bonucci (J) al 31’ s.t.



JUVENTUS (4-3-3) Szczesny; Cancelo, Bonucci, Chiellini, Alex Sandro; Emre Can (dal 16’ s.t. Bentancur), Pjanic, Matuidi; Dybala (dal 19’ s.t. Bernardeschi), Mandzukic (dal 39’ s.t. Cuadrado), Cristiano Ronaldo. (Perin, Pinsoglio, Benatia, Barzagli, Rugani, Kean). All. Allegri.



NAPOLI (4-4-2) Ospina; Hysaj, Albiol, Koulibaly, Mario Rui; Callejon, Allan, Hamsik (dal 24’ s.t. Ruiz), Zielinski (dal 16’ s.t. Malcuit); Insigne, Mertens (dal 16’ s.t. Milik). (Karnezis, D’Andrea, Maksimovic, Luperto, Rog, Diawara, Verdi, Ounas). All. Ancelotti.



ARBITRO Banti di Livorno.



NOTE spettatori 39.252. Espulso Mario Rui (N) al 13’ s.t. per doppia ammonizione (entrambe per gioco scorretto). Ammoniti Cancelo, Alex Sandro (J), Koulibaly, Hysaj (J) per gioco scorretto, Bonucci (J) e Insigne (N) per comportamento non regolamentare.