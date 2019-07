La fortuna di incontrare Ronaldo vale quanto un biglietto della lotteria. Quanto vale, allora, guardare giocare la Juventus dalla panchina, accanto proprio al portoghese? Per informazioni, chiedere al bambino singaporese che, con tanto di sciarpa e maglietta bianconera, ha strappato prima il buffetto del campione portoghese, poi, ci si ​è seduto vicino, per gustarsi in prima linea gli ultimi dieci minuti di gara con il Tottenham.