Controllo e slalom nella tempesta



Cool as you like @Cristiano pic.twitter.com/BIluNl2jRv — JuventusFC (@juventusfc) 17 luglio 2019

Un controllo incredibile. Un gioco di astuzia e classe. Cristiano Ronaldo fa impazzire nuovamente i propri tifosi. Come? Con una giocata anti... scherzo. Sì, avete capito bene. Il calciatore portoghese continua gli esercizi agli ordini di Maurizio Sarri, ma in ritiro non mancano i momenti divertenti e distensivi. Come questo mostrato dai social bianconeri, che vede protagonisti CR7 e il suo talento: stop di suola, quasi volante; poi palla al piede nonostante le 'bombe' calciate da chi gli stava vicino. Poco da dire: parlarno le immagini. Qui in basso