Il Lecce è la 20ª avversaria differente contro cui Cristiano Ronaldo va a segno in Serie A - il portoghese ha finora trovato il gol contro 20 delle 21 squadre affrontate nella competizione. Nessun giocatore ha realizzato più gol in casa di Cristiano nella Serie A 2019/20 (16, al pari di Immobile). Lo riporta il sito ufficiale della Juve.



Dall'altra parte dell'attacco c'è, invece, Paulo Dybala, che ieri ha realizzato la sua 50ª rete casalinga in Serie A. Era da gennaio 2016 che la Joya non prendeva parte ad almeno un gol in cinque gare di fila in una singola stagione di Serie A - quattro reti e un assist nel periodo.