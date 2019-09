Your browser does not support iframes.

Cristiano Ronaldo fa sempre notizia, in qualsiasi momento e situazione. Il portoghese è una vera e propria azienda e la Juventus lo sa bene: ha imparato a conoscerlo nel corso di questi 14 mesi in bianconero, accrescendo anche il suo appeal internazionale. Social, stadi e persino brand: CR7 è totale, in campo e fuori. Così la Juve ne ha beneficiato, come tutti coloro che a lui si sono avvicinati e hanno viaggiato al suo fianco, anche solo per qualche momento. Uomo immagine di molti prodotti è anche la stella di punta della Nike, che su di lui ha costruito la maggior parte dei propri progetti legati al calcio. E che per lui ha progettato una nuova scarpa: il "segreto" di CR7, quella che tutti potranno ammirare da domani in poi, poco più sotto rispetto alla maglia bianconera.



Eccole nella nostra gallery!