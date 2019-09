Cristiano Ronaldo non si ferma mai. E' una macchina vera e propria, nata e costruita per fare gol, battere record e vincere trofei. La sua mentalità, nonostante i 34 anni, è ciò che fa sempre la differenza e fisicamente non si registrano segnali di cedimento. I dati lo confermano: Ronaldo è carichissimo. Ha trascorso un’estate tranquilla, iniziando fin dalle vacanze a programmare la nuova stagione, e in grande serenità, dopo che la scorsa era stata condizionata dall'addio al Real Madrid. E c'è un segreto, che coinvolge Maurizio Sarri.



Come scrive Tuttosport, il primo segreto dell’entusiasmo di Ronaldo, infatti, è proprio quel tecnico che spinge la Juventus all’attacco, anche quando è in vantaggio. Che l'ha messo al centro della creazione offensiva, facendo in modo che si trovi nelle condizioni di tirare pericolosamente in porta almeno una decina di volte a gara. E che a lui ha lanciato la sfida: il patto dei 40 gol. Un’estate di lavoro ha preceduto la ripresa: programmata, come al solito, tra riposo e lavoro in modo scientifico. Così ha recuperato al meglio, così è ripartito più forte di prima. Il terzo "segreto" è la smania di vittoria, mista al senso di rivalsa che prova ogni volta che trionfa qualcun altro al posto suo.