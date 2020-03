1









3,9 milioni. Praticamente quattro. Cristiano Ronaldo si è tagliato lo stipendio insieme ai suoi compagni e perderà definitivamente questa cifra qui. Niente, confrontato ai 30 milioni per quattro anni che la Juve ha deciso di garantirgli nell'estate del 2018. Però resta un segnale, decisamente forte.



ACCORDO PRIVATO - Com'è capitato con tutti, la Juventus ha fatto un discorso generale e un altro particolare. Per Cristiano, sulla carta, sono sfumati 10,36 milioni e cioè 2,59 milioni al mese. Se, come raccontato dal Corriere dello Sport, dovessero essere recuperati parte dei salari nella prossima stagione, allora Ronaldo potrà aggiungere 6,46 milioni ai 31 del prossimo anno di contratto. Fino a guadagnarne 37,5.