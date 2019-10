Cristiano Ronaldo contro Andriy Shevchenko. Se l'ex Milan non si fosse ritirato, sarebbe stata una sfida tra grandi numeri 7 anche in campo ma l'ucraino dovrà accontentarsi di lasciare CR7 a secco dalla panchina. L'allenatore dell'Ucraina ha già fermato il portoghese nell'ultimo mondiale e la sua nazionale è in testa al girone. Non sarà una passeggiata, quindi, neanche per uno abituato a segnare praticamente sempre come l'attaccante della Juventus. CERCHIO MAGICO - Il gol numero 700 permetterebbe all'attaccante bianconero di entrare a far parte di una ristretta élité di marcatori che hanno scritto la storia del calcio. ​Davanti a lui resterebbero Gerd Müller con 735 gol, Ferenc Puskas con 746, i 767 di Pelé e Romario a quota 772. In testa Josef Bican, il più grande marcatore di tutti i tempi con 805 gol segnati tra gli anni Trenta e i Cinquanta. Come detto, però, l'impresa non è scontata e Sheva indica ai suoi la via: ​"Per noi sarà fondamentale non dargli spazio. Di solito non facciamo marcature a uomo ma con lui potrebbe essere diverso. Per noi sarà un’ulteriore occasione di crescita perché non sempre ci troviamo di fronte giocatori di questa levatura. Cristiano é uno dei più forti della storia del calcio". Questa sera sarà sfida tra grandi numeri 7 ma se Cristiano non arriverà a quota 700 starà a Sarri metterci lo zampino.