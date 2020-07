Ciro Immobile contro Cristiano Ronaldo: sarà sfida tra i capocannonieri della Serie A. Il primo a quota 29 in campionato, il secondo a quota 28. Come scrive La Gazzetta, con loro si parte quasi sempre con un gol segnato. Ma... "nessun gol per Cristiano al Sassuolo, zero squilli per Ciro a Udine. Mani nei capelli per buona parte dei fantallenatori, ma grande applauso a coloro che hanno voluto rischiare nelle scelte. Immobile e Ronaldo, d’altronde, hanno steccato insieme solo alla 5a, alla 26a e alla 33a: nelle altre giornate almeno uno dei due è sempre andato a segno. Vale la pena giocarsi questo terno al lotto".