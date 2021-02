Cristiano Ronaldo arriva per la quarta volta in carriera a Napoli, la prima da quando lo stadio ha abbandonato la denominazione di San Paolo e si chiama Diego Armando Maradona. Arriva in una città in cui non ha mai segnato e non vuole certo mancare l'appuntamento. Anzi, è un ulteriore stimolo per un fuoriclasse che si nutre di sfide. Dopo il gol in Supercoppa di qualche settimana fa, vuole ripetersi. Come scrive Tuttosport, "per il quarto viaggio in terra campana, allora, Cristiano ha in mente una chiusura del cerchio inedita rispetto ai precedenti: una partita conclusa con una vittoria di squadra, naturalmente, e con una firma d'autore, tanto per bagnare a modo l'esordio nella struttura adesso dedicata alla memoria del Pibe de Oro".