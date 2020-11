Mentre la Serie A prende una pausa, le nazionali di calcio si danno battaglia sui campi internazionali, tra chi si gioca la qualificazione ai Mondiali del 2022 e chi è impegnato nei gironi di Nations League. Come Cristiano Ronaldo, che ieri sera non è riuscito a sfatare il tabù Francia, nazionale contro cui non è ancora riuscito a segnare. Poco male, CR7 avrà l’occasione di tornare a far volare il suo Portogallo martedì 17 novembre contro la Croazia, per poi rituffarsi nel mondo Juventus e nel campionato italiano, dove sta dando battaglia ad altri maestri del gol come Ibrahimovic e Lukaku. Dove si sarà piazzato il fenomeno portoghese (6 gol in 4 presenze) nella classifica dei giocatori di Serie A per media tra gol fatti e minuti giocati?



Sfoglia la gallery per vedere la classifica, stilata prendendo in considerazione coloro che hanno già segnato almeno tre reti