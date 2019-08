Una settimana calda per Cristiano Ronaldo che può vincere il primo premio della stagione. O meglio l'ultimo premio della scorsa stagione visto che giovedì è in programma non solo il sorteggio della fase a gironi della Champions League ma anche la premiazione per il miglior calciatore della passata stagione. In lizza lui e Leo Messi ed il "terzo incomodo" Virgil van Dijk, difensore centrale del Liverpool e vincitore della Champions League con i Reds la scorsa stagione.