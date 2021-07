Sette giorni per decidere. Sette giorni per capire. Sette giorni per scoprire il futuro di, che a Torino tornerà il 25 luglio per la convocazione in ririto, che tra una settimana saprà definitivamente se rimarrà o meno alla Juventus, dove lo attendono tutti. Al varco e con impazienza.Come racconta il Corriere dello Sport, in questo momento resterebbe ancora un'opportunità: il Psg, unico approdo rimasto per CR7. Dovrebbe però andar via, che non ha intenzione di rinnovare il contratto in scadenza nel 2022 e continua a guardare con interesse la possibilità Real Madrid. Solo i parigini potrebbero infatti, a quel punto, andare a prendere Ronaldo e garantirgli l'alto salario che percepisce.