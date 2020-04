1









Altro giro, altra corsa. Stavolta in bicicletta. Cristiano Ronaldo continua ad allenarsi e a tenersi in forma. Il portoghese è ormai in Portogallo sin dal 10 marzo, quando ha raggiunto l'isola di Madeira dopo la vittoria contro l'Inter: da lì è scattato il lockdown e il fermo di qualsiasi attività agonistica. Da lì, Cristiano è rimasto a casa sua, insieme all'intera famiglia Aveiro. Una sorta di ritorno alle origini, in attesa di ricominciare a giocare, a divertirsi, a vincere. Intanto... cyclette. Per mantenere il ritmo.