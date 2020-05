Cristiano Ronaldo fa sempre le cose in grande, in campo così come nella vita di tutti i giorni. Non è uno da mezze misure, insomma. La stella della Juve lo scorso anno ha comprato una villa enorme a Lisbona, da 6,5 milioni di sterline, oltre 7 milioni di euro, che include una palestra e una piscina indoor.





Stavolta, secondo la stampa portoghese, ha acquistato invece un enorme proprietà a Quinta da Marinha, località della riviera portoghese, per oltre 7 milioni ci sterline. Questa è l’ultima preziosa annessione all’impero immobiliare di CR7, che ha iniziato i lavori per rendere questa villa il suo rifugio per quando appenderà gli scarpini al chiodo.



Secondo quanto appreso dal Sun, Ronaldo ha deciso di venire a vivere proprio qui al termine della sua carriera. Quinta da Marinha dista mezz’ora dall’aeroporto di Lisbona, e direi minuti dal centro cittadino più grande della zona, la città di Cascais.