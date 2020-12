Fresco vincitore del premio di miglior giocatore del secolo ai Globe Soccer Adwards di Dubai, Cristiano Ronaldo non dimentica chi l'ha aiutato a conquistare il premio: "Spero di giocare ancora a lungo e godermi i tifosi. Non è facile per così tanti anni ma i numeri parlano da soli. Sono orgoglioso di questi traguardi ma senza grandi compagni, club e allenatori non sarebbe stato possibile". Negli ultimi dieci anni il portoghese ha giocato tra Real Madrid e Juventus.