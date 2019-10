Cristiano Ronaldo non ha segnato nel derby d'Italia tra Inter e Juventus, vinto dai bianconeri grazie al gol nel finale di Gonzalo Higuain, ma è comunque risultato decisivo. Il fenomeno portoghese ha recuperato la bellezza di 13 palloni nel corso della partita ed è stato tra i migliori cinque di giornata in questo senso in Serie A, come già capitatogli all'esordio stagionale contro il Parma.