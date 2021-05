1









In un mercato condizionato dal Covid, sarà difficile permettersi un investimento importante come quello che serve per Cristiano Ronaldo. Anche i top club stanno attraversando un periodo storico complicato a livello economico, e per questo Tuttosport spiega che le alternative alla Juve per CR7 non abbondano di certo: improbabile un ritorno al Real Madrid, il Manchester lo riabbraccerebbe volentieri ma a cifre più basse rispetto a quello attuale. Il Psg? Solo una suggestione. La realtà, invece, si chiama Juve.