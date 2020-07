Con i due gol segnati all’Atalanta, Ronaldo ha raggiunto quota 32 centri stagionali e si proietta a caccia di nuovi record. I numeri: 28 reti in Serie A, solo una in meno di Ciro Immobile, che guida la classifica dei cannonieri. Con altre 6 partite a disposizione, Ronaldo proverà a entrare nella storia della Juve tentando di battere il record di Felice Borel, che nel 1933-34 fece 31 gol. E’ lui il miglior realizzatore bianconero in un singolo campionato. Più su ancora c’è il record di Gonzalo Higuain, 36 reti con il Napoli nel 2015-16, primato assoluto in Serie A di gol in un campionato. E ancora: c’è l’obiettivo della classifica marcatori, che uno juventino non conquista dal 2007-08 (Alessandro Del Piero). Come rivela Tuttosport, non ha apprezzato le voci che lo vedevano più lontano dalla Juve quest'estate: semplicemente, CR7 non ha mai preso in considerazione l'idea di abbandonare a metà la sua avventura in bianconero.