Manca sempre meno al ritorno dia Torino. Il fuoriclasse portoghese atterrerà all'aeroporto di Caselle, mentre lunedì 26 si presenterà alla Continassa per effettuare i test medici di rito, prima di spostarsi sul campo d'allenamento per incontrare Allegri e i compagni.Il futuro di Cristiano Ronaldo è sempre più in bianconero: il Paris Saint Germain continua infatti ad essere l'unica pista possibile, ma solo il passaggio di Kylian Mbappé al Real Madrid potrebbe far muovere qualcosa in questo senso.