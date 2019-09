Stefano Agresti, direttore di Calciomercato.com, commenta la situazione di Cristiano Ronaldo: 'Al centro della puntata di oggi c'è Cristiano Ronaldo, che nell'ultimo turno di campionato non ha fatto la differenza. ​Il portoghese è un giocatore fantastico, ma contro la Fiorentina non ha preso per mano la Juventus, si è comportato da 'grande giocatore normale', non da fenomeno qual è. Non è la prima volta che l'ex Real Madrid vive giornate del genere. Da quando veste bianconero ha giocato solo una partita davvero stella, in Champions League a Torino contro l'Atletico Madrid. Troppo poco per etichettarlo come campione", si legge sul noto portale.