"Quattro gol in poco più di mezz’ora, con una tripletta (la prima in Serie A) di Cristiano Ronaldo, con un rigore procurato da Dybala con uno dei suoi numeri strepitosi, con un gol di Higuain entrato a metà ripresa e con un assist, per il 4-0 di CR7, di Douglas Costa che ha giocato gli ultimi 10 minuti. Il Cagliari è stato schiantato da un secondo tempo entusiasmante di tutto l’attacco bianconero, nessuno escluso, dai titolari ai subentrati. E su tutti, come spesso accade, proprio lui, Cristiano Ronaldo.



Dopo aver controllato agevolmente il primo tempo, la Juve ha dominato la ripresa dall’inizio alla fine. Al 90', oltre ai 4 gol e alla traversa di Demiral, aveva totalizzato numeri pazzeschi: 64 per cento di possesso palla, 20 conclusioni a 8 (ma 11 a 3 i tiri in porta: Olsen merita il voto più alto dei suoi, nonostante i 4 gol incassati), 756 passaggi a 420 e poi il 91,2 per cento di passaggi riusciti e 126 passaggi di Pjanic, che si avvicina ai 150 indicati da Sarri come obiettivo del suo regista. Stavolta il calcio di Sarri si è visto nitidamente. Va detto che il Cagliari ha agevolato la gara della Juve. Maran l’aveva preparata quasi esclusivamente sul piano difensivo, ma per portare a casa il punto da questo campo, giocando in quel modo, occorre la partita perfetta e di sicuro non è stata questa la gara dei sardi.[...]



CR7, GOL ALLA PAOLO ROSS - Ronaldo, che aspettava la squadra di Maran per metterla nel carniere insieme ad altre 17 formazioni di Serie A, non sembrava al suo solito livello. Già, non sembrava... In realtà CR7 si stava solo scaldando, in attesa dell’occasione buona. Che è arrivata a inizio ripresa, alla prima grave disattenzione della difesa cagliaritana. Cristiano si è catapultato su un passaggio orizzontale al limite della propria area di Klavan verso Walukiewicz, rimasto sorpreso: Ronaldo è schizzato in area, ha saltato Olsen e messo la palla in rete. Un gol da opportunista puro, ne segnava di quel tipo un ex centravanti della Juve, Paolo Rossi".



Da Calciomercato.com, di Alberto Polverosi