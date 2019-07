Cristiano Ronaldo avrà tanti affetti nella sua vita e possiamo star certi che il gol sia uno di questi. Il fenomeno portoghese ha timbrato il cartellino anche nella prima uscita ufficiale con il Tottenham, giusto per tenersi caldo per la stagione che sta per arrivare. Gol, dribbling e quel colloquio con Sarri al momento della sostituzione sono stati un segnale positivo del feeling tra tecnico e stella della squadra. Con i tifosi, invece, il feeling ci sarà sempre, in ogni parte del mondo. Ecco, infatti, il tweet della Juventus che mostra la folla esultare alla rete di Ronaldo.