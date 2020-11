La vittoria col Ferencvaros della Juventus passa anche dai piedi di Cristiano Ronaldo. Dal gol, soprattutto. Decisivo, quello del pareggio per il momentaneo 1-1 prima della rete di Morata. Nulla di nuovo per chi sta trascinando la squadra a suon di reti e giocate. Col gol di ieri all'Allianz Stadium il portoghese raggiunge un nuovo primato personale in Champions: 70 gol in gare casalinghe di Champions League, raggiungendo Lionel Messi. Nessun giocatore ha fatto meglio nella storia della competizione.