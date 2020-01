Cristiano Ronaldo segna ancora. La sua rete nel primo tempo di Juve-Roma ha permesso ai bianconeri di andare in vantaggio e mettere in discesa tutta la partita: "Solid game by the team against a tough opponent! Let’s go to the semifinals!", ha scritto CR7 su Instagram dopo la vittoria contro i giallorossi. Tradotto:Nel prossimo turno i bianconeri se la vedranno contro una tra Milan e Torino.