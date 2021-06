Cristiano Ronaldo non si ferma qui. E non c'erano dubbi. Dopo aver chiuso la stagione con la Juventus con un bottino di 777 gol totali in tutta la carriera, di cui 101 con la Juve, ieri sera CR7 ha timbrato il cartellino anche con la sua nazionale, il Portogallo, nell'amichevole contro Israele. A questo punto dobbiamo aggiornare il bilancio storico delle reti di Ronaldo: sono 778. Sempre più solido il secondo posto nella classifica dei marcatori ufficiali di tutti i tempi. Il primato di Josef Bican adesso dista 27 gol (l'austro-cecoslovacco nel secolo scorso fissò il proprio score a quota 805).