"Cara Julia, quando ero un bambino, in una piccola isola, la palla era tutto per me. Ora, nei grandi stadi, penso lo stesso. E' come un invito. Un sentimento. La connessione con l'intero mondo. Per questo ti mando questo regalo. Mantieniti concentrata, gioca con amore e raggiungerai tutto quello che vuoi". Il messaggio è di Cristiano Ronaldo e Julia, la ragazza citata nel video, è una piccola calciatrice a cui CR7 ha voluto fare un regalo speciale: un pallone. Che per lui e lei è semplicemente tutto. Julia non è riuscita a trattenere le lacrime e ha confessato: "Darò a questa palla tantissimo amore". Continua Ronaldo: "Quando ho visto la tua passione, il tuo impegno, la tua voglia di un futuro migliore, mi sono rivisto in te. Continua così. Con affetto, Cristiano".



Guardate il video: emozionante.