Il fattore Ronaldo sconvolge la Cina. E la Juve. A raccontarlo è l'edizione odierna de La Stampa: la sezione sportiva del quotidiano porta subito i colori bianconeri in apertura, stavolta si parla del modus operandi juventino che ha intenzione di portare a casa una buona fetta del mercato cinese. Dunque, CR7 - che per l'occasione diventa C-ina-R7, si erge ancor più a testimonial e uomo immagine di una squadra che sta crescendo da tutti i punti di vista: social impazziti, Juve riconosciuta praticamente ovunque. E se il mercato dalle parti di Nanchino è chiaramente frutto del lavoro (e delle vittorie) di Real Madrid e Mancehster United, la Juve non vuole essere da meno. Non lo sarà certamente Ronaldo.