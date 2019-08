Cristiano Ronaldo si è raccontato con una lunga intervista a TVI. Il campione portoghese, tra i tanti argomenti toccati, ha parlato anche di un capitolo che spesso cerca di evitare: quello delle sconfitte. La nota passione per la vittoria di CR7 è un marchio di fabbrica, ma che gli è costato non poco stress nella sua carriera.



MATURO - "​Qualche anno fa stavo peggio. Se perdevo, capitava che non cenassi. Entravo in stanza e ne uscivo addirittura il giorno dopo. Crescendo, ho imparato che il calcio non è la cosa più importante nella vita . Ovviamente devi restare concentrato, perché è il tuo lavoro, ma puoi anche disconnetterti. Georgina? Lei non sa niente di calcio e di questo ne sono contento. Ragiona come me e mi appoggia nelle scelte, come quella di venire a Torino. Anche lei ama le sfide".