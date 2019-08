C'è poco feeling tra Cristiano Ronaldo, Gonzalo Higuain e Paulo Dybala.hanno messo alla porta entrambi gli attaccanti argentini. D'altronde, CR7 aveva già preferito Karim Benzema al Pipita ai tempi del Real Madrid e anche oggi Higuain resta sul mercato nonostante la volontà dell'ex Napoli di non lasciare la Continassa per accasarsi alla Roma, unica squadra che sta insistendo per il suo ingaggio.Come evidenzia La Gazzetta dello Sport, in 25 partite di A giocate da Dybala assieme a CR7, La Joya ha segnato appena 4 reti contro le 16 di CR7 e anche i dati sugli assist non sono in attivo:Ronaldo ai tempi di Madrid si erano forniti reciprocamente un assist ogni 283 minuti. L'attaccante portoghese, tuttavia, ha già preferito Benzema a Higuain e ora vorrebbe che la Juve riuscisse a portare a Torino Mauro Icardi. E' lui l'attaccante prescelto da CR7 per la Juve ma le mancate cessioni bloccano il mercato in entrata dei bianconeri e Icardi, sembra, sta perndedo la pazienza . Ce la farà Paratici ad accontentare le richieste di CR7?