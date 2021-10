Cristiano Ronaldo è stato visto e immortalato in un gesto irridente nei confronti di qualcuno della sua squadra, durante la debacle per 5-0 contro il Liverpool di domenica. Qualcuno ha pensato a un rimprovero per Bruno Fernandes, ma l'ipotesi che ha preso più campo è quella di un gesto nei confronti dell'allenatore Ole Gunnar Solskjaer, la cui esperienza sulla panchina United rischia di essere ai titoli di coda.

Dopo il match CR7 ha postato sui social un messaggio chiaro: "Non sempre il risultato corrisponde agli sforzi e all'intento, i tifosi meritano di meglio, molto di meglio!"