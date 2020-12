Testa alla Champions per Cristiano Ronaldo, che stasera sfiderà il rivale di sempre Leo Messi. Il portoghese però diventa anche un protagonista dei videogiochi. CR7 infatti sbarca nel mondo di Free Fire, il gioco d'azione per cellulari che ha svelato l'indiscrezione. Ronaldo vestirà i panni del personaggio Chrono, un cacciatore di taglie proveniente dai basssifondi di una città futuristica, pieno di armi e pronto a fare fuori chiunque per farsi strada nell'universo di Garena. Ronaldo entrerà ufficialmente nel gioco dal 19 dicembre.