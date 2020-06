Ronaldo nell'ultimo allenamento l'ha detto davanti a tutti: "Non voglio fare il centravanti". Chiaro, chiarissimo il retroscena che riporta La Gazzetta dello Sport. Il portoghese quindi ha fatto sapere a Maurizio Sarri che non ci sta a giocare al centro del tridente, vuole partire largo a sinistra per poi accentrarsi come lui sa fare. "Ronaldo e Sarri sono lontani - scrive il quotidiano - forse mai così tanto". Per l'allenatore è un problema in più da gestire, in un momento già delicato in casa bianconera.