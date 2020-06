6









Dopo la sconfitta subita in finale di Coppa Italia, la Juventus va alla ricerca di se stessa in campionato. Domani contro il Bologna riprende la marcia verso lo scudetto dei bianconeri di mister Sarri. A proposito del tecnico della Juventus, molte sono state le critiche mosse nei suoi confronti. Dopo la sconfitta contro il Napoli, il tecnico ha parlato di poca lucidità e brillantezza dei suoi ragazzi, prendendo insomma tutte le critiche a suo carico. Addirittura in giornata al tecnico bianconero è toccato l'arduo compito si smentire un ipotetico screzio avuto con il centrocampista bosniaco della Juve, Miralem Pjanic. Ma non finisce qua, perchè nel caos post Coppa Italia è finito in discussione anche il rapporto tra Sarri e Cristiano Ronaldo.



LA RISPOSTA - ​Era difficile dopo la finale persa contro il Napoli non notare la rabbia di Cristiano Ronaldo. Il portoghese non è un giocatore abituato alle sconfitte. Il suo rapporto con Sarri è stato anche oggetto di una stoccata della sorella di CR7 nei giorni scorsi che non ha facilitato la situazione mandando una stoccata ben precisa indirizzata all'allenatore bianconero. Intanto in risposta ai tanti rumors, Ronaldo ha parlato sui social: 'Mai mollare. Sempre concentrati sul prossimo obiettivo'. Un messaggio molto chiaro del numero 7 della Juve. Insomma nessuna tensione irrisolvibile in casa Juve, anzi è chiara la volontà di vincere ancora il titolo, insieme.