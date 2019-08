Inizia il campionato di Serie A e Cristiano Ronaldo sarà titolare al Tardini di Parma con Paulo Dybala al centro del tridente e Douglas Costa dall'altra parte. Come riporta Tuttosportgrazie al gioco offensivo di Maurizio Sarri. Oggi il tecnico bianconero non sarà in panchina ma seguirà la partita da Torino restando però in costante contatto con il suo staff. La scommessa sua e della Juve è quella di portare Ronaldo al massimo delle sue potenzialità