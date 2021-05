1









Vittoria importantissima quella della Juventus alla Dacia Arena di Udine, contro una squadra che ha difeso con ordine e determinazione la rete del vantaggio per quasi tutta la gara. Nel finale Ronaldo fa la differenza prima su calcio di rigore e poi di testa sotto porta. Andiamo a rivedere l’azione del gol partita.



IL SECONDO GOL DI RONALDO



Manca un minuto al termine dei novanta regolamentari: la Juventus ha da poco raggiunto il pareggio. Per gli ospiti, alla ricerca dei tre punti, quella che inizia dalla propria metà campo è una delle ultime possibilità di segnare il gol della vittoria.



Le squadre sono stanche e allungate: la Juventus ne approfitta per imporre la sua superiorità tecnica. Alex Sandro verticalizza per Rabiot che si propone tra le linee. Il francese resiste alla carica di un avversario, lo supera e punta verso la porta friulana.



In quel momento Ronaldo e Morata sono molto vicini in posizione centrale. I due attaccanti fanno movimenti diversi per aprire la difesa dell’Udinese.



Morata si avvicina all’area avversaria senza attaccare la porta ma proponendosi per un eventuale passaggio corto di Rabiot.



CR7 invece attacca la porta sul secondo palo. Il cross del francese, lungo e preciso, lo trova in mezzo a due difensori friulani.



Ronaldo riesce a colpire la palla, schiacciandola sotto le gambe di Scuffet.