“GRAZIE MAESTRO”.



El mensaje de despedida de @Cristiano a PIRLO tras su salida de la JUVE. pic.twitter.com/9laukLi51l — ChiringuitoChampions (@chirichampions) May 29, 2021

Il messaggio d'addio di Cristiano Ronaldo. A 24 ore dalla notizia del saluto della Juventus ad Andrea Pirlo - non di certo consensuale -,"Grazie Maestro, è stato un onore essere allenato da te!". Con tanto di emoji degli. Pirlo ha sempre dimostrato un forte attaccamento a Cristiano Ronaldo, un rapporto di sincera amicizia e profonda stima, pur rispettando i ruoli. Come dimostrato anche dall'ultima partita di Bologna: quando a Cristiano, affaticato, è stato concesso di non giocare nei novanta minuti più importanti della stagione. Dunque, il messaggio di Cristiano dopo quelli di Dybala, Bonucci e tanti altri calciatori. Pirlo e il gruppo: mai stato un problema in questa lunga e faticosa stagione.