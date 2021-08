Un saluto tra amici, anche se la distanza sarà di pochi chilometri. Cristiano Ronaldo è andato a salutare Merih, domani in partenza verso Bergamo, direzione Atalanta. Il centrale turco è stato infatti ceduto dalla Juventus in prestito con diritto di riscatto e domani sarà formalizzata la trattativa (quasi) lampo. Ronaldo, che abita proprio nei pressi dell'abitazione del giocatore ex Sassuolo, è passato per un rapido saluto e per un certo arrivederci. L'Atalanta torna a Torino tra soli 10 giorni per l'ultima amichevole prima del campionato.