Cristiano Ronaldo sa ancora come si segna. E sa farlo meglio di tanti, tantissimi altri. Il numero 7 portoghese, ex Juve, nella notte è andato in gol con l'Al Nassr ed è stato celebrato a gran voce da telecronisti e tifosi. Alla fine è arrivata anche la vittoria: 4-1 contro il Monastir nell'Arab Club Champions Cup.