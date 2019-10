E rieccoci, per l'ennesima volta, a uno scontro tra Godin e Cristiano Ronaldo. Real Madrid-Atletico Madrid non finisce davvero mai. E sì, perché pure se le maglie sono cambiate, gli spiriti non l'hanno fatto. Né i numeri di una sfida ormai decennale. Due finali di Champions (vinte sempre dal Real), una Copa del Rey e una Supercoppa spagnola - che ha vinto invece l'Atletico Madrid -; poi derby veri, in campionato e in europa. Cristiano è sempre stato la bestia nera dell'Atletico, di riflesso anche di Godin. San Siro e Lisbona, nei ricordi dell'uruguaiano, sono fulmini con il sette sulla schiena. Sempre di rimonta, Cristiano. Che ritrova il centrale nello stadio che l'ha incoronato re d'Europa, per l'ennesima volta.