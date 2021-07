Servirà spazzare via tutti i dubbi sulla permanenza di CR7, che ieri è tornato nel mondo Juve ed è stato accolto con il giusto calore dai tifosi. Lui non ha mostrato un enorme entusiasmo, pur fermandosi con tutti, il che non è una novità visti i colloqui con l'agente per poter lasciare Torino. In due lunghi mesi nessuno ha parlato, nessuno si è esposto e ora toccherà a Max farlo nel giorno della sua seconda presentazione, che non sembra piazzata a caso nel calendario.E ha di fatto continuato a non svelare le proprie intenzioni. Come a dire: "Sono qui, basta questo". Non è arrivato nemmeno il solito post di inizio stagione con il messaggio benaugurante, come invece avvenuto nei tre anni precedenti. E Mendes continua a lavorare con il Psg: Ronaldo è un giocatore della Juve e lo sarà fino a prova contraria, magari fino al 30 giugno 2022, ma suo malgrado, perché l'intreccio con Kylian Mbappé resta. Il francese non riesce a liberarsi per andare al Real Madrid, che continua a ragionare sul colpo, così la coppia Leonardo-Al Khelaifi lavora con Mendes per fare in modo che sia tutto pronto in quel momento. Provarci almeno.