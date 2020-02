Cristiano Ronaldo non si fa prendere dal panico e non si abbatte, nemmeno dopo il brutto ko (per la prestazione non tanto per il risultato) rimediato dalla Juventus a Lione. Il risultato, è vero, non compromette la qualificazione ma impone subito una rimonta, difficile, per andare ai quarti. Serve una svolta, riuscirà a darla Ronaldo?